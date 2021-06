Subinspectora de la PDI asesinada portaba siempre carta de despedida

En conversación con Mucho Gusto, una de las amigas de la subinspectora de la PDI, Valeria Vivanco, quien fue asesinada este domingo recién pasado en La Pintana, reveló que la efectivo siempre portaba una carta de despedida, en caso que le pasara algo.

La joven reveló que la funcionaria sabía el peligro que corría por su profesión y que, por lo mismo, siempre portaba una carta como señal de despedida.

“Hubo un momento que se estaba arriesgando y ella me contó que tenía una carta en su billetera y le dije: ‘Vale no me digai eso, que a ti no te va a pasar nada’ y me decía‘ sí, si yo corro riesgo’“, dijo la amiga de la detective.

“Fue en un momento que me mandó un audio y me dijo: ‘en la billetera yo tengo una carta en caso que me pase algo, tú di que yo tengo una carta’“, agregó.

Hasta el momento no se tiene información sobre si esa carta existe y fue encontrada.

En tanto, los dos sospechosos de haber participado en el homicidio de la joven PDI, fueron formalizados este martes, quedando el mayor de edad en prisión preventiva y el menor, en internación provisoria.