Daniel Stingo reaccionó por imitación de Kramer: “¿Tan hiperactivo soy?”

Daniel Stingo, el constituyente electo y conductor de La Voz de los que Sobran, reaccionó a la imitación que le hizo Stefan Kramer. El humorista hizo una representación del abogado en su serie de rostros “Conociéndote”. Esta se prolonga por casi tres minutos.

Luego de verla, Daniel Stingo permaneció un rato en silencio, en la apertura de su programa de esta mañana. No se le ver podía su reacción facial dado que vestía una mascarilla que cubría casi la mitad del rostro. A los segundos, se preguntó “¿Tan hiperactivo soy?”.

Después Alejandra Valle dijo que tal vez su voz no era tan parecida, pero los gestos sí eran un acierto. Y entonces Stingo dijo: “Voy a tener que analizarlo más, pero la voz no la siento tan cercana. Quizás porque uno se escucha por otro lado, digamos. Cuando tú hablas no te escuchas como otros te escuchan. Entonces eso afecta”.

Entonces, hizo una pregunta retórica. “¿O sea soy un tipo hiperactivo, que tiene algunas ideas buenas pero que exagera todo?”. Alejandra Valle y más todavía Hassán Akram le otorgaron ese punto. Y Daniel Stingo dijo “¡Cresta! Si está bien, está bien. Hay que interiorizarlo. O sea hay algunas caras en que yo me veo que son innegables”, concedió.

Al final dijo: “Se le agradece, muy agradecido a Stefan Kramer. Imagínate que tiene que haber dedicado más de un par de horas, así que muy agradecido por eso”. Entonces Valle ya había hecho notar que en la imitación Kramer aparece pisoteando una Constitución de 1980 con pantuflas.