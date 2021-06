Padre condenado por violación reiterada de su hijo se entregó en comisaría de Santiago centro

Un padre violador se entregó. Así lo informó esta tarde la Fiscalía Occidente. Se trata de Jorge Luis Olivera Soto, a quien la justicia condenó en agosto de 2018 por la violación reiterada de su hijo pequeño. Desde dicha fecha el tipo se encontraba prófugo hasta que hace unos días su exesposa lo vio en casa de sus padres en Maipú.

Ahora llegó a una comisaría del centro de Santiago para entregarse.

Al sujeto lo condenaron a 10 años y un día de presidio por violación reiterada de un menor de 14 años y un abuso sexual de un menor de 14 años. Los ataques en contra del menor se produjeron entre 2007 y 2014. Olivera sólo se mantuvo un breve período detenido mientras el juicio avanzada, pero cuando se dictó la sentencia se encontraba en libertad.

Desde entonces nunca apareció hasta el pasado 14 de junio, cuando su ex lo vio conversando en la vereda, frente a la casa de sus padres en Maipú. Según publicó la Voz de Maipú, ella llamó a Carabineros pero cuando llegaron al sitio, el sujeto ya no se encontraba ahí.

“Venía de trabajar y lo veo parado acá en esta puerta con su padre. Abrí la puerta del auto y quería atraparlo. Empecé a gritar y él entró inmediatamente y desde adentro me gritaba que me iba a matar”, relató la mujer a Mega Noticias. “Pensé que estaba dentro de la casa y esta pesadilla iba a terminar Llamamos a Carabineros y como dos horas después llegaron y ya no estaba”, añadió.