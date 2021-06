Caso calcinado: fiscal descarta que cuerpo haya sido trasladado

El fiscal de la zona Centro Norte, Jorge Mayer, explicó con respecto al caso del joven calcinado encontrado esta mañana en el centro de Santiago, que no fue trasladado al lugar donde fue hallado, sino que todo indica que fue quemado en ese mismo punto.

Cámaras de seguridad ubicadas en el Paseo Estado, dan cuenta de dos personas caminando y una de ellas, rocía a la otra con un bidón.

Por otro lado, el persecutor también dejó sin efecto otra de las hipótesis que se tenían hasta el momento, asegurando que este caso no tiene relación con lo ocurrido ayer en el Portal Fernández Concha, cuando un ciudadano de origen ecuatoriano recibió un disparo en su cabeza, situación que lo dejó en riesgo vital y cuya situación está siendo también investigada.

Finalmente, Mayer sostuvo que se maneja la posible identificación de la víctima, aunque aún no es confirmada, mientras que aclaró que no se dará información sobre la línea investigativa para no comprometer los trabajos de la PDI para esclarecer el hecho, que, de momento, no tiene detenidos.