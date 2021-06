Gobierno pedirá hoy ampliar estado de excepción: UDI no está de acuerdo

Producto de la continuidad de la crisis sanitaria del coronavirus, hoy el Gobierno presentará ante el Congreso el decreto para extender el Estado de excepción constitucional de catástrofe por tres meses más. La moción vence este 30 de junio y le permite al Ejecutivo restringir libertades, como las de locomoción y reunión, con el objetivo de afrontar la pandemia.

Así lo explicó el ministro de la Segpres, Juan José Ossa, durante la noche de este martes a 24 Horas: “No es que queramos usarlo, es una caja de herramientas y según la situación diaria o semanal vamos a ver las medidas que se adoptan”.

“Mañana vamos a ingresar el oficio. La prórroga va a ser por 90 días. Pero como digo, vemos una luz al final del túnel, avanza el proceso de vacunación, han disminuido los contagios y quiero insistir, no buscamos más restricciones, buscamos más libertades”, agregó.

Sin embargo, la extensión del estado de catástrofe ha encontrado detractores en el Congreso, especialmente desde la UDI. Incluso, el diputado y jefe de bancada del gremialismo, el diputado Juan Antonio Coloma Álamos, advirtió que su sector no apoyará la prórroga si no se revisan las condiciones del plan Paso a Paso.

La UDI pide poner fin a las cuarentenas obligatorias y reducir el horario del toque de queda cuando se vacune 70% de la población objetivo. También exige el fin de la categorización de las empresas como “esenciales” o “no esenciales”, para permitir el funcionamiento de todas ellas.

Esa disputa seguramente se conversó en la reunión que el Presidente Sebastián Piñera sostuvo ayer en La Moneda con los líderes de Chile Vamos, donde estuvieron Javier Macaya (UDI), Andrés Molina (Evópoli), Rodrigo Carimori (PRI) y el recién electo timonel de RN, Francisco Chahuán.

“Hemos logrado acordar cuales debieran ser las urgencias legislativas que debiéramos empeñarnos en los próximos meses. El combate al covid es una de las máximas prioridades, dar apertura al plan Paso a Paso también ha sido planteado por los distintos presidentes de los partidos de las coalición, tema que dice reactivación con la reactivación del empleo”, explicó el senador Chahuán después del encuentro.

Precisamente, el Ministerio de Salud realizó el sábado pasado un encuentro con más de 140 organizaciones para analizar el plan Paso a Paso. Presente en dicha reunión estuvo el Colegio Médico y su propuesta de “cortocircuito epidemiológico” de tres semanas, la cual ha encontrado rechazo entre los gremios del comercio y en el titular del Minsal, Enrique Paris.

“Coarta la libertad de trabajo, la libertad de locomoción personal y colectiva, la libertad de reunión, la libre actividad económica. Es decir, bloquea el funcionamiento de la ciudad. Pero es un concepto muy antiguo. Es un poco volver al pasado, diría yo”, indicó Paris en una entrevista a El Mercurio el pasado domingo.

Por otro lado, desde la oposición no ha habido un pronunciamiento claro sobre la medida. Por ejemplo, la presidenta del Senado, Yasna Provoste (DC), aseguró este martes: “Este proyecto lo vamos a abordar, lo vamos a dialogar, no conozco la postura mayoritaria de la oposición. Mi postura personal es que manteniéndose esta situación sanitaria como está, yo al menos no voy a tener dificultad para apoyar esta iniciativa”.

Mientras, en el Gobierno insisten con la idea de la “caja de herramientas”, término que han utilizado para defender la ampliación del estado de excepción.