Adolescente de 17 años denuncia a sus padres antivacunas para poder inocularse contra el covid

Un adolescente de 17 años denunció a sus padres antivacuna, buscando poder inocularse contra el covid.

El hecho ocurrió en la ciudad italiana de Florencia, luego que los progenitores le dijeran al joven que habían decidido que él no se vacunaría contra el coronavirus.

El estudiante dio a conocer este hecho a sus profesores en el colegio, quienes lo contactaron con la asociación de abogados de la Toscana, según consigna Clarín.

“Mi familia no cree en las vacunas pero es la única arma para volver a la vida. Quiero vacunarme para ser libre”, aseguró el adolescente, cuyos padres no se inocularon contra el covid.

“Si es necesario, me comunicaré con el Presidente de la República. Voy a la playa con mis amigos, salí por la noche a los 14 años, quería hacer un testamento en vida y no entiendo por qué no puedo decidir por mi cuenta ponerme la vacuna”, expresó.

En Italia se autorizó la inmunización a menores de 18 años, lo que generado disputas entre progenitores e hijos sobre si deberían vacunarse o no. Gianni Baldini, presidente de la citada asociación de abogados, señaló que “está pasando que los hijos menores quieren vacunarse y los padres no están de acuerdo”.

“También hay situaciones en las que los padres, ya sean casados ​​o separados o divorciados, tienen opiniones encontradas sobre la vacunación. Entonces, ¿quién decide?”, cuestionó.

Finalmente, el adolescente se pudo vacunar contra el coronavirus, luego de acudir a la justicia y que un juez le otorgara la razón.

“En todos los casos de conflicto, tanto entre padres (uno a favor y otro en contra) como con el niño, el conflicto si no se resuelve dentro de la familia debe resolverse recurriendo al Juzgado de Menores”, concluyó Baldini.