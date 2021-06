Cuidadora acusada de maltrato en un dibujo infantil quedó impedida de acercarse a cualquier niño

La cuidadora a la que un niño de 6 años denunció con un dibujo pegado en el refrigerador quedó con prohibición de acercarse a cualquier niño mientras dure la indagación. Así resolvió este jueves 24 el 13° Juzgado de Garantía de Santiago. A la mujer, de nacionalidad colombiana, la detuvo la PDI en la comuna de Valparaíso, en virtud de una orden para apresarla.

Esta cuidadora quedó en evidencia luego de que un niño de 6 años, uno de los dos hermanos que la mujer tenía a su cargo en Peñalolén, colocó un dibujo en el refrigerador donde decía “Está prohibido tocar a los niños”. La madre de los niños habló con “Mucho Gusto”, de Mega y contó la historia. Las cámaras que había en la casa mostraban las escenas de maltrato.

“Ahí me dije por qué me dibujó esto, me llamó la atención, me asustó, porque ellos dibujan mucho siempre”, dijo la madre. Para salir de las dudas, revisó las cámaras. Uno de los niños relató lo sucedido un día: “‘Me tomó y me pegó en la cabeza contra la muralla’, me dijo. Al ver los videos, era más fuerte de lo que el niño me relató, porque los encerró en un baño. Mis hijos fueron vulnerados, quedé impactada”, dijo la madre.

Cuidadora detenida

Según dijo hoy la fiscal de Peñalolén, Carolina Fuentes, “el Ministerio Público solicitó una orden de detención en contra de una ciudadana colombiana por la denuncia de una familia de Peñalolén. Esto, por hechos ocurridos en su domicilio el 14 de junio. Los hechos consistieron en que dos hermanos de seis años habrían sido maltratados, tanto verbal como físicamente por la que era su cuidadora. Ellos resultaron con lesiones”, detalló la persecutora.

La fiscal dijo que para dar con la cuidadora, la Brigada de Investigación Criminal de Peñalolén de la PDI llegó hasta Valparaíso. “Fue formalizada por los delitos de trato degradante a menores de 18 años, en concurso con lesiones menos graves. Quedó con prohibición de acercamiento absoluta a los niños. También con prohibición de acercamiento a cualquier niño mientras dure la investigación y arraigo nacional”, dijo Fuentes.