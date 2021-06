Pariente de expresidenta Bachelet entre desaparecidos en edificio colapsado en Miami

Un pariente de la expresidenta Michelle Bachelet se encuentra entre las personas desparecidas en el edificio que colapsó en Miami la mañana de este jueves 24. Se trata de Claudio Bonnefoy, quien vivía junto con su esposa en la construcción y hasta el momento su hija Pascale no lo ha podido contactar.

En conversación con 24 Horas, Pascale Bonnefoy contó que su padre es pariente, es primo hermano con el padre de la expresidenta Michelle Bachelet y era bastante cercano a la familia de la exmandataria. “De hecho ella me llamó hoy día. Fue desastrosa la conversación porque me estaba haciendo el PCR, dijo la mujer.

Además, ella contó que su padre “vive en Estados Unidos hace varias décadas, pero en este edificio tal vez desde principios de los 2000. No hemos tenido noticias. Yo sé que el edificio que colapsó es donde él vivía con su esposa”, dijo y añadió que “tengo una prima que vive en Miami, lejos de ese sector. Pero tampoco tiene información, porque no está saliendo mucha. Y las labores de rescate en los escombros pueden durar al menos un par de semanas”.

Por eso, ella dijo que viajará con su hermana a Estados Unidos. “Lo que sí sé es que algunos parientes de la esposa han ido al centro comunitario y no hay noticias. No están entre los evacuados. Así que no tenemos ninguna noticia, la verdad. Estuve en contacto con la mañana con el cónsul, pero él no tenía información porque las autoridades no están dando. Solamente se está informando de quienes logran ubicar a sus familiares”.

Además ella dijo que este es un caso “bizarro. Nadie comprende. Según leí en la prensa es un edificio construido en 1981. Y lo que sí supe es que la esposa de mi papá le había comentado varias veces a su hermana que nunca hacían mantención. Pero no sé más de eso. Él vivía en el décimo piso. Estuve varias veces ahí. Tengo la tincada de que algo pasó, porque puedo ver que las cosas funcionan pero hay un problema de los cimientos”.

“Ahora estuvimos con mi hermana tomándonos el PCR y estamos gestionando una visa, los permisos, sacando pasajes. Esperamos viajar mañana”, dijo. Además añadió que “no supe de otros chilenos viviendo ahí. Cuando hablé con el cónsul, le pregunté y dijo que hasta el momento no”.