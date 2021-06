La grave denuncia de Vodanovic al asumir en Maipú: “No nos encontramos ni con computadores ni teléfonos”

Este lunes los nuevos alcaldes asumieron en sus cargos, pero no todo fue color de rosa. Tomás Vodanovic sostuvo que al entrar al municipio de Maipú, “no nos encontramos ni con computadores ni teléfonos“.

En conversación con T13, el sucesor de Cathy Barriga precisó que “recién ayer (lunes) nos abrieron las oficinas por primera vez, no nos encontramos ni con computadores ni teléfonos, así que nos va a tomar un tiempo poder llegar a los distintos documentos”.

Y agregó que “en mi oficina sólo estaba la silla y el escritorio, no había nada más. No había computador ni teléfono, al menos en la oficina de la alcaldía no nos encontramos con nada“.

“Nuestros equipos ya se instalaron ayer a comenzar a trabajar, por mucho que era feriado estuvimos hasta bien tarde en el municipio trabajando”, aseguró.