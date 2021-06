“Es mía”: Cathy Barriga asegura que la yegua Julieta no es de la Municipalidad de Maipú

La exalcaldesa de Maipú, Cathy Barriga, respondió a las acusaciones de querer llevarse a la yegua Julieta desde el Parque Municipal.

En diálogo con T13, la otrora edil afirmó que “la yegua es mía, yo la puse a disposición de la granja para hipoterapia, es un proyecto hermoso en que apoyamos a niños con alergia alimentaria y a niños y niñas con autismo”.

“Tengo todos los papeles notariales, así como también la alimentación, que fue financiada por mí. Si el alcalde quiere expropiarla, es otra cosa”, expresó.

Además, se refirió a las palabras del alcalde Tomás Vodanovic, quien indicó en entrevista con T13 que “recién ayer (lunes) nos abrieron las oficinas por primera vez, no nos encontramos ni con computadores ni teléfonos, así que nos va a tomar un tiempo poder llegar a los distintos documentos”.

“En mi oficina sólo estaba la silla y el escritorio, no había nada más. No había computador ni teléfono, al menos en la oficina de la alcaldía no nos encontramos con nada”, expresó.

Además, señaló que “las informaciones preliminares hablan de un déficit entre 30 y 40 mil millones de pesos, además de los 30 mil millones del plan de desarrollo de nuestra sanitaria que no ha sido ejecutado”.

Ante esto, Cathy Barriga manifestó que “es vergonzoso, impresentable y un acto de poca hombría decir a los medios de comunicación que no encontró teléfonos ni computadores en la alcaldía. La alcaldía, y así como todos los departamentos municipales, se entregó 100% operativa, tanto en su personal humano y en sus instalaciones”.

Por último, aseguró que el municipio fue entregado en orden financiero, sin deudas y con 7 mil millones de pesos en caja.