Tiburón saltó del mar para morder un pie a hombre en parapente

Un tiburón saltó del agua y le mordió un pie a un hombre que iba en parapente en el mar Rojo. El hecho quedó registrado en un video que tomaron desde una lancha. El afectado quedó con heridas graves en su pie. Según publicó el diario británico The Daily Star, un jordano de 37 años estaba a centímetros del agua cuando el tiburón emergió y lo mordió. En la secuencia se aprecia cómo el hombre se hunde y luego emerge.

A la víctima del ataque, en la zona de Aqaba en el mar Rojo, la trasladaron al Hospital Militar Prince Hashem. Lo operaron del pie derecho lesionado y su estado se describió como estable. De acuerdo con un reporte preliminar, el hombre víctima del tiburón tiene tendones cortados y el músculo desgarrado. Le falta la parte posterior del pie y tiene varios huesos rotos.

Mohammad Qatawneh, del Centro Internacional de Buceo de Aqaba, dijo a los medios locales que aunque impactantes los ataques de tiburón en esta zona del golfo de Aqaba son raros. Le dijo a Jordan News que “el ataque de tiburones atrajo mucha atención de los medios. A decir verdad, asustó a mucha gente, pero esto es algo que puede suceder en cualquier lugar”.

Además, Mohammad Qatawneh dijo que “en Karak hay serpientes y escorpiones, pero al final no son lo suficientemente peligrosos como para asustar a la gente. He estado buceando durante 20 años y ésta es la primera vez que escucho sobre un ataque de tiburón”. Las autoridades no están seguras de qué especie de tiburón mordió al hombre.