Cathy Barriga: “Desde que aparecí en la CADEM, empezó el ataque duro”

Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, se refirió a su gestión en esa comuna de la zona occidente de Santiago y a su accidentada etapa final, atravesada por una denuncia de presuntas irregularidades. La psicóloga le dio una entrevista a la revista Sarah, donde revisó su trabajo en la comuna donde vive más gente en la provincia de Santiago.

“Desde que yo empecé a aparecer en la CADEM, empezó el ataque duro. Cuando me empiezan a nombrar la mujer más creíble de la política chilena, desde ahí comienza el ataque más frontal y más fuerte contra mí. Fue un momento difícil, pero también me sentía súper orgullosa. Y ese orgullo venía del no tener historia política, y se habló mucho de mi marido o mi familia…”, dijo Cathy Barriga. Así aludió a una encuesta de febrero de 2019, que la colocó con un 53% de aprobación.

Sin embargo, recordó que luego de eso afirmaron que ella no era quien tomaba las decisiones. “Se me restaba el mérito, se decía que era un títere del suegro, y era muy descalificador, muy denostante”, dijo. Y también a propósito de la misma encuesta recordó lo que dijo el senador Alejandro Guillier. “le preguntaron a (Alejandro) Guillier qué opinaba sobre mi porcentaje en la Cadem, y él respondió refiriéndose muy mal a mí, tratándome de ‘esa pilucha’, y eso tiene que ver con que soy mujer”.

Cathy Barriga y MEGA

En cuanto a su gestión, Cathy Barriga en esta entrevista con la revista Sarah (que ella misma divulgó en su Instagram), cuestionó en especial un reportaje de MEGA. “Hay una falta de manejo al saber qué y cómo informar, y usar términos tan graves como ‘irregularidades’ o ‘ilícito’ que en el fondo son acusaciones, juicios. Y ¿sabes qué? No tengo ningún tipo de dictamen”.

“Yo creo que en estos cinco años gané todas las batallas, y fueron años de batalla constante, pero lo raro es que finalmente perdí la guerra. Pero lo que me daña no es haber perdido una elección, sino la forma en que esto sucede”, concluyó.