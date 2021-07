Fabiola Campillai tras reunirse con general director de Carabineros: “El Presidente es un asesino”

Esta tarde Fabiola Campillai, quien perdió la vista, el gusto y el olfato luego de que una bomba lacrimógena impactara en su rostro, en pleno estallido social, se reunió con el general director de Carabineros, Ricardo Yáñez, y tras la cita, sus palabras fueron duras.

“Disculpen por no poder hablar porque hay cosas que a uno le dan mucha pena y el que no haya justicia para nosotros es terrible, pero sin duda vamos a seguir luchando, vamos a seguir adelante no sólo por nosotros sino por todas las personas que han sido dañadas por este Gobierno, porque el principal culpable de todo esto es el Presidente, él es un asesino, es el que manda a su gente a disparar como si fuésemos delincuentes, él declaró una guerra que solo existe en su mente”, dijo afectada Campillai.

Muy afectada, Fabiola Campillai sostuvo respecto a la cita con la autoridad policial, que “lo que queremos es Justicia, aquí no hay apoyo, no hay nada, lo único que esperamos es que ustedes, la gente, la prensa, nos siga apoyando porque sin ustedes no vamos a poder tener Justicia, y en estos momentos la vemos muy lejana”.

Al respecto, la abogada de Campillai indicó que Yáñez “empatizó con la familia, el dolor, pero justificó bastante el actuar de Carabineros, sin embargo no se disculpó“.