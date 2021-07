Tere Marinovic dice que la izquierda planifica funarla pero que los espera en la Convención Constituyente

Tere Marinovic, la constituyente elegida en el distrito 10 por el Partido Republicano, publicó este sábado 3 un video donde asegura “la izquierda radical” planifica una funa en su contra, en vísperas de la Convención Constituyente. Pero espera que queden al descubierto en la convención.

“Quiero decir que la izquierda radical planea una funa en mi contra. Y espero que queden al descubierto en la convención. Eso confirmará que me tienen medio porque no toleran la verdad”, dice la licenciada en filosofía en este video que está en YouTube.

Luego dijo que ahora la critican porque el auto que usa no aparece en su declaración de patrimonio y porque uno de sus hijos estudió con gratuidad en la Universidad Católica. Además, en su cuenta de Twitter y ante el anuncio de marchas hacia la apertura de la convención, ella sugirió concurrir al perímetro y cantar el Himno Nacional.

La izquierda anunció que rodeará la Convención. Yo sugiero concurrir, desde las 8:30 hrs, hasta el perímetro que permita Carabineros y entonar el Himno Nacional a todo pulmón, porque aunque no quieran #LoCantamosIgual https://t.co/JAUu6L9zTj — Tere Marinovic Vial (@tere_marinovic) July 3, 2021

“La explicación es obvia. Está a nombre de mi marido. Mi hija mayor estudio con gratuidad en Universidad Católica, beneficio que yo estimo aberrante y que yo siempre he criticado porque no favorece a los más pobres (…) Mi hija no pidió este beneficio. Llenó un formulario, como lo han hecho sus hermanos, para ver si tenía derecho a alguna ayuda”, aseguró.

Tere Marinovic dijo que fue el Estado quien aprobó esa gratuidad. “En medio de un proceso de divorcio y con nueve hijos no es raro cumpliera con los requisitos. Es evidente que la situación familiar cambió con los años. El resto de mis hijos no tuvo acceso a este beneficio”, señaló.