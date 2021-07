Constituyentes de Chile Vamos rechazan abordar indulto para presos del estallido

Por medio de una declaración, los 37 constituyentes de Chile Vamos manifestaron su rechazo ante la convocatoria que hizo para esta tarde la presidenta Elisa Loncon, donde se busca abordar el indulto para los presos del estallido social.

Expresaron que lamentan “que la primera sesión a la que hemos sido convocados sea para abordar un asunto respecto del cual no tenemos atribuciones. La Convención Constitucional no es soberana, y no puede intervenir, ejercer otra función o atribución de otros órganos u autoridades, incluido por supuesto, el Poder Judicial, el Congreso Nacional y el ministerio público”.

En ese sentido, sostienen que “la base de un Estado de Derecho democrático es que no hay ciudadanos de primera y segunda categoría, que nadie puede estar por sobre las normas y que nadie puede atribuirse otra autoridad o derechos que los que expresamente se le hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. La Convención Constitucional no está exenta de esto”.

“Nuestro mandato es claro y está establecido en las reglas que ya conoce la ciudadanía, que es “redactar y aprobar una propuesta de texto de la nueva Constitución”. Ni más ni menos. Para quienes sostienen que la Convención Constitucional puede invocar el derecho de petición, establecido en la Constitución,es importante aclarar que la Convención Constitucional no tiene personalidad jurídica, y que dicho derecho está establecido con el objeto de que un ciudadano pueda realizar peticiones a la autoridad correspondiente”, agregaron.

No al indulto: “No existen presos políticos”

En el escrito, además, recalcan que, a juicio de ellos, en Chile no existen presos políticos. “Nadie está privado de libertad por sus ideas o por sus expresiones, y así lo han sostenido organismos internacionales de derechos humanos”, aseguran.

“Nos parece que es una muy mala señal para nuestro país, que a quienes la izquierda radical llama “presos de la revuelta”, sea el primer tema de discusión de la Convención Constitucional. Las personas que están privadas de libertad, no lo están por sus ideas, sino que se encuentran imputados por delitos graves, tales como ataques incendiarios, saqueos, porte de armas, lanzamientos de bombas molotov a

Carabineros, entre otros”, complementan.

Así, cerraron de manera enfática: “Rechazamos categóricamente este nuevo intento de poner a los delincuentes por encima de los derechos de las víctimas de la violencia que ha azotado Chile desde

octubre 2019″.