Traspié en la primera sesión de la Convención: se posterga para mañana por problemas de habilitación de salones

A las 15.00 horas estaba estipulado el comienzo de la primera sesión de la Convención Constituyente, pero tras una hora y media de retraso, se decidió suspenderla para mañana.

El problema responde a que las cuatro salas dispuestas para sesionar no estaban habilitadas.

Los salones debían albergar a 80, 25, 25 y 25 constituyentes, debido al aforo permitido.

De esta manera, la sesión es convocada para las 10.00 horas de este martes.

El constituyente Arturo Zúñiga, indicó que “desconocemos si es que la mesa chequeó con el Gobierno y quedaron en que estaba todo listo. Lo que no puede suceder es que haya un mayor número de personas dentro de una sala donde no esté el aforo permitido. No estamos por encima de la ley y obviamente la sesión no se debió haber iniciado ni haber pedido votarlo porque la mesa pidió votar si sesionábamos o no y eso no corresponde. La ley sanitaria es para todos”.

“Entiendo que hay un tema de tecnología que no fue habilitado. No se podían enviar a personas a sus casas a conectarse”, precisó.

Constanza Schönhaut precisó que “lo que hemos visto es que todos, incluyendo al Gobierno, sabíamos que el 4 de julio empezaba esta sesión.

Lo que hemos visto es que el Gobierno aseguró que a las 15 horas iban a estar las condiciones y lo cierto es que no están”.