Cathy Barriga y denuncia por peluches: “¿Por qué hacen tanto daño sin saber?”

Cathy Barriga, la exalcaldesa de Maipú, rechazó la tarde de este miércoles 7 las acusaciones lanzadas en su contra por los peluches que están acumulados en las bodegas del municipio y que costaron $54 millones, según denunció el concejal Bladymir Muñoz.

La tarde de este miércoles Cathy Barriga ocupó sus stories de Instagram para enfrentar esta denuncia y de paso explicar que esta nueva crítica en su contra se explica porque quieren inhabilitarla para ejercer cargos públicos por cinco años, impidiéndole postular a otros cargos de elección.

“Quiero referirme a los dichos que se replican en medios de comunicación y en redes sociales con respecto a las figuritas Renacín y Smapina, entregadas en el contexto de educación”, dijo Cathy Barriga en un video. Ella vestía por complejo de blanco. “Esto nace el 2018 con una denuncia realizada por los concejales de oposición a esta gestión. Contraloría investigó y en su informe no encuentra ninguna irregularidad”, aseguró.

Además, la exalcaldesa aseguró que “todos los municipios realizan campañas de matrícula escolar. En ese contexto fueron adquiridos y entregados en el período de matrícula 2018 – 2019. Todos sabemos que en pandemia los niños no han asistido a clases, por lo que no se han entregado. Espero que cuando que cuando los niños puedan volver y retomar sus clases, puedan entregarse personalmente”, insistió.

Cathy Barriga dijo que esto no fue lo único que hizo por la educación. “Es importante destacar el apoyo que recibieron miles de familias en estos casi cinco años de gestión, que fueron los útiles escolares. Estas listas de útiles escolares fueron entregadas a niños y niñas de colegios municipales y de colegios particulares subvencionados. Esperamos que este importante beneficio que apoyó a miles de familias maipucinas se mantenga y sin distinción”, advirtió.

Y los últimos minutos de sus descargos los destinó a atacar a la prensa por publicar denuncias. “Se siente tanta impotencia. ¿Por qué finalmente los medios de comunicación replican sin ningún tipo de responsabilidad dichos de personas que son 100 por ciento políticas y de oposición a una gestión? ¿Por qué los medios de comunicación nunca publican las respuestas a esas denuncias, que son realizadas por concejales, por diputados de oposición?”, se preguntó la exalcaldesa.

También se quejó de que se siga hablando de ella ahora que dejó el cargo. “Es incomprensible que los medios de comunicación aún yo no siendo alcaldesa no quieran mostrar la verdad. ¿Por qué hacen tanto daño sin saber?”, dijo e insistió en que los concejales opuestos a ella “desde el día uno pidieron mi destitución. Ellos utilizaban la Contraloría como un medio de comunicación. Como cualquier vecino que va a hacer una denuncia, pero ellos lo hacían con publicidad. Eso lo replicaban los medios”.

Cathy Barriga dijo que “ellos pidieron mi destitución al Tricel. Reunieron todas sus denuncias. Sus denuncias estudiadas. Porque ellos se juntaban cíclicamente para ver qué hacer contra mí, más que buscar soluciones para los vecinos. Netamente político. He ahí la motivación para que me quieran destituir y que yo no ejerza cargos públicos por cinco años”, aseguró.