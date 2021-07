Constituyentes reclaman por designación de Catalina Parot como secretaria ejecutiva de la Convención

La designación de Catalina Parot como nueva secretaria ejecutiva de la Convención Constitucional, en reemplazo del renunciado Francisco Encina, causó molestia en varios constituyentes y en políticos de la coalición Chile Vamos y de la oposición.

Es que la decisión que tomó el Gobierno, de apurar esta tarde el nombramiento de la excandidata a Gobernadora de la Región Metropolitana en un cargo administrativo de la Convención, no convenció a muchos.

Entre ellos, el abogado Daniel Stingo, quien en su cuenta de Twitter se lamentó por la decisión.

“No puede ser que la Convención Constitucional funcione como moneda de cambio para quien perdió una elección y que debe pagar un crédito de campaña. Si a eso le sumamos que Catalina Parot fue nombrada sin consultar a la mesa directiva de la CC es otra pésima señal que nos da el gobierno”.

En la misma línea, Marco Barraza (PC) expuso que es “la Convención Constitucional la que debe deliberar si acepta o no ese nombre”.

“Yo creo que Catalina Parot no debiese ser la jefa de la unidad administrativa porque se le está dando un poder indebido al Gobierno que quiere obstruir este proceso constituyente. En consecuencia, mañana haré un punto de tabla en el inicio de la Convención Constituyente, entiendo que lo van a hacer otras personas, solicitando que la Convención ratifique o no ratifique, aunque en mi opinión no debe ser ratificado, el nombre de la señora Catalina Parot en el cargo”, aseguró Barraza, quien abogó por el autogobierno de la Convención.

“Hoy, una de las definiciones que hizo la presidencia de la mesa fue la de tener autogobierno respecto de las gestiones administrativas y yo creo que ese ejercicio hay que cumplirlo. Lo que hemos visto es que si estamos a merced de las decisiones del Gobierno en el campo administrativo, en el campo de las atribuciones para el funcionamiento, vamos a estar mal”, cerró.

Mundo político también rechazó nombramiento de Catalina Parot

La designación de Parot por parte del Gobierno tampoco fue bien recibida entre algunos políticos.

Tal fue el caso de Marco Enríquez-Ominami, quien en sus redes sociales criticó al Presidente Sebastián Piñera por un nombramiento que a su juicio obedece más a favores políticos que técnicos.

“Piñera no aprende. Usa la Secretaría Ejecutiva de la Convención Constitucional como premio de consuelo para Catalina Parot. ¿Los $7 millones mensuales son parte de la ayuda para pagar la deuda de su candidatura a Gobernadora?”, ironizó.

Con la misma preocupación, pero en una vereda más moderada, el diputado de Renovación Nacional, Tomás Fuentes, explicó en El Mostrador que “es un error nombrar a personas militantes de partidos como secretario técnico de la Convención. Eso significa torear a este nuevo órgano”.

“Se debió escoger un perfil técnico y académico que diera garantía a todo el mundo”, finalizó.