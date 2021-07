Mañalich aborda escándalo en Clínica Las Condes por tercera dosis: “Me produce mucho dolor y vergüenza”

El exministro de Salud Jaime Mañalich fue director médico y gerente general de la Clínica Las Condes, por lo que algo debía decir respecto al escándalo que envuelve al centro asistencial, luego de que se conociera que su presidente recibió una tercera dosis de vacuna contra el coronavirus.

En el programa “Hola Chile” de La Red, Mañalich sostuvo que “lo que uno ve me produce mucho dolor y también vergüenza, estar en los titulares no por calidad médica, sino que por otros temas, es muy duro”.

“Hoy día, en primer lugar, ningún médico puede pedir, mandar, indicar que se ponga una vacuna fuera del programa autorizado del Minsal”, precisó el exministro de Salud.

Y claro, esto fue lo que ocurrió en la Clínica Las Condes, donde un médico dio la orden de aplicarle una tercera dosis al presidente, Alejandro Gil.

“Esta vacuna no es de este señor, ni nada, es del Estado, es comprada con los impuestos de todos los chilenos”, preciso Mañalich, quien agregó además que “no hay ninguna evidencia que a personas que se vacunaron con Coronavac les haga bien o no les haga ningún daño vacunarse con Pfizer, mientras eso no esté probado, nadie en una sano juicio puede dar una vacunación de este tipo”, sentenció.

Presidente de Clínica Las Condes niega vacuna por viaje

El presidente de Clínica Las Condes, Alejandro Gil, negó que se haya inoculado con una tercera dosis contra el covid porque pretendiera viajar a Miami. El ejecutivo de CLC recibió una tercera dosis de Pfizer el pasado 3 de julio porque así se lo indicó su médico personal, Héctor Ducci, aseguró.

En declaraciones a La Tercera PM el presidente de CLC dijo que “no es cierto el viaje al extranjero. El examen se tomó en la Clínica Las Condes”, añadió en relación con el examen de anticuerpos de covid que le practicaron, que habría mostrado un nivel bajo. Por ello el doctor le planteó la tercera dosis.

El presidente de CLC tiene 73 años y recibió la vacuna Sinovac. Actualmente es el único habitante del país que tiene tres dosis en contra del covid. Esto, en circunstancias que el Ministerio de Salud aún no define si inoculará con una tercera dosis a los chilenos. Se supone que eso sería en septiembre.