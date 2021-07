Ministro Figueroa responde a Colegio de Profesores que acusó de “criminal” abrir colegios en Fase 1: “No me voy a hacer cargo de esos epítetos”

El ministro de Educación, Raul Figueroa, comentó esta mañana las implicaciones sobre el nuevo Plan Paso a Paso, que contempla la apertura de colegios en Cuarentena: ser las primeras en abrir y las últimas en cerrar.

Al respecto, el Colegio de Profesores de inmediato calificó la medida como “criminal” a lo que hoy en Radio ADN el ministro sostuvo: “No me voy a hacer cargo de esos epítetos que hace el presidente del Colegio de Profesores, pero tampoco puedo cerrar las puerta, nosotros no podemos cerrar las puertas al diálogo, este ministro jamás va a perder la disposición al diálogo, tenemos que hacer un esfuerzo por unir. No voy a entrar por nada del mundo en una polémica adicional con el Colegio de Profesores“.

Carlos Díaz, presidente del gremio docente, indicó que “los cambios se desarrollan sin escuchar a las comunidades educativas, sin escuchar al Colegio Médico y sin escuchar a los especialistas”.

Asimismo, el dirigente aseguró que los anuncios “en educación no aportan nada nuevo respecto a la política que hemos conocido desde un inicio. No hay apoyo a la labor de los docentes, no hay apoyo para los estudiantes en lograr la colectividad que tanto hemos reclamado”.

Sobre la situación en la que se encuentran los establecimientos educacionales, Figueroa indicó que “los colegios todos se prepararon, en el verano el 100% de los colegios preparó su plan, organizó la jornada, hay que mirar esto con una mirada distinta (…) Estamos permanentemente lidiando con personas que quieren obstaculizar este proceso, hay que hacer todo el esfuerzo por poner los colegios a disposición de los alumnos“.