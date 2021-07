PDI detiene a exejecutivo de BancoEstado que se fugó tras conocer condena por estafar a la institución bancaria

La Policía de Investigaciones (PDI) logró finalmente la detención de Pablo Muñoz Giácaman, exejecutivo de BancoEstado que defraudó a la sucursal de Concepción de la institución bancaria en cerca de $500 millones y que por más de una semana estuvo prófugo de la justicia.

Muñoz, que había sido condenado a siete años de cárcel por estafar al banco a través de la aprobación de créditos por montos superiores a los solicitados por los clientes, se había fugado el pasado 25 de junio luego de escuchar la condena impuesta por el Ministerio Público.

Ahora, el exejecutivo ingresará a cumplir su pena, a la que no podrá apelar.

“Desconozco las razones por las que no se presentó y nunca más se contactó conmigo”, contó en su momento César Ramírez, abogado particular de Muñoz, quien en Canal 13 había agregado el hecho que “cuando se enteró de la sentencia, se mostró muy apenado y dijo que no quería cumplir el castigo carcelario”.