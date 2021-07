Caos en la reelección en San Ramón: golpean a la prensa en llegada de Aguilera e increpan a Cabedo

La reelección en San Ramón ha estado marcada por el caos. En parte, esto se vio en la llegada del exalcalde y candidato a la reelección, Miguel Ángel Aguilera quien llegó a votar a la Escuela Sendero del Saber entre aplausos y gritos de apoyo de sus adherentes.

Sin entregar declaraciones el candidato se retiró rápidamente del local luego de emitir su voto, prácticamente escoltado por quienes lo apoyan, quienes impidieron que la prensa obtuviera declaraciones del mismo.

Adherentes incluso golpearon a camarógrafos y periodistas, a pesar de la presencia de Carabineros e incluso Fuerzas Especiales.

Tras la retirada de Aguilera se registraron enfrentamientos verbales entre sus votantes y quienes se oponen, también con golpes y lanzamientos de bebidas.

Aguilera será formalizado por una querella que lo acusa de los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho y lavado de dinero durante su gestión como alcalde de San Ramón.

Además, la causal de la repetición de los comicios fueron las acusaciones de fraude en las megaelecciones del pasado 15 y 16 de mayo que lo dieron como ganador para un nuevo periodo en el sillón municipal.

La jornada de elecciones ha estado marcada por incidentes y denuncias. Votantes han acusado la entrega y presencia de panfletos y papeles con propaganda política de distintos candidatos, tanto de Aguilera como de sus contendores, como David Cabedo y Alexis Sánchez.

Pero esto no ha sido el único problema de la reelección en San Ramón. Adherentes de Miguel Ángel Aguilera increparon al candidato a alcalde de Renovación Nacional, David Cabedo.

Entre fuertes gritos emplazaron al candidato. “En tu comuna no has hecho nada nunca. Nosotros sí hemos ayudado a la gente, tú no, y tu gente tampoco. Van a perder, no van a ganar nada ustedes”, dijeron.

En horas de la mañana, en el mismo local de votación se reportó la detención de una persona por no acatar la orden de ser vocal de mesa, al no estar constituida su mesa. La persona argumentó verse impedido por motivos laborales al trabajar en una feria.