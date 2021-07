Una bola de nieve: ahora Giorgio Jackson asegura que Jadue “empieza a desplegar campaña sucia”

El debate de este domingo ha traído coletazos por varios sectores, el de los derechos humanos en Cuba, la discusión entre Daniel Jadue y al periodista Mónica Pérez, su precisión respecto a la legalización a las drogas y ahora la crítica a Gabriel Boric y a su coalición.

“Gabriel Boric permitió con su voto a la aprobación de la ley antibarricadas, que hoy día tengamos muchos presos políticos en nuestro país, gracias a él y gracias a su conglomerado”, dijo ahora Jadue, poniendo fin a la fraternidad entre los dos candidatos del Pacto Apruebo Dignidad.

Ahora el diputado Giorgio Jackson, escribió en su Twitter que “lamentablemente @danieljadue empieza a desplegar campaña sucia. Triste, ya que si bien lo que Daniel dice es mentira y lo sabe, el daño que puede generar en la coalición puede ser mayor. No todo vale en la desesperación electoral”.

Lamentablemente @danieljadue empieza a desplegar campaña sucia. Triste, ya que si bien lo que Daniel dice es mentira y lo sabe, el daño que puede generar en la coalición puede ser mayor. No todo vale en la desesperación electoral. https://t.co/lWwMlf7DEk — Giorgio Jackson (@GiorgioJackson) July 12, 2021

Jadue no quedó sólo ahí, ya que en la misma línea, el abanderado PC precisó que Boric no esté interesado en solucionar el problema de los denominados “presos políticos” y sostuvo que “ahora no basta con sólo presentar leyes para derogar lo que el mismo aprobó”.