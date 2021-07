Tiburón atacó y mató a hombre que iba a orinar en playa de Brasil: le amputó una mano

Un tiburón atacó y mató a un hombre de 51 años en la playa Piedad, ubicada en Jaboatao dos Guararapes, gran Recife, en el estado de Pernambuco. Según la información preliminar, luego de beber el hombre entró en el mar hasta que el agua le llegó a la cintura para poder orinar cuando el tiburón apareció.

El diario británico The Sun publicó que antes del ataque el hombre bebía con unos amigos en la playa hasta que entró al agua. Debido al ataque perdió una mano y un pedazo de una pierna. Todo esto ocurrió alrededor de las 2 de la tarde del sábado 10 de junio. Al hombre lo llevaron de vuelta a la costa, donde esperaron asistencia médica.

Si bien la playa tiene varios letreros que advierten que no se puede entrar al agua, se cree que el salvavidas de turno no avisó que había que salir del mar. En el estado de Pernambuco, que tiene alrededor de 187 kilómetros de costa, se registran 62 ataques de tiburones, con 25 muertes, desde 1992.

En un testimonio reproducido por el Diario do Nordeste, el vidriero Ademir Sebastião da Silva, que estaba en el mar en el ataque, observó a la víctima tambalearse y el agua manchada de sangre. “Como la playa no tiene baño, me metí al mar a orinar, estaba a su lado, con el agua hasta la cintura”, dijo.

“Podría haber sido yo”, dijo el vidriero, “pero fue una liberación de Dios. Si hubiera estado buceando podría haber sido atacado”, añadió. Además, dijo que a la víctima la arrastraron a la arena, pero “sin conocimiento”. Al hombre lo llevaron al Hospital da Restauração, pero llegó sin vida al lugar.