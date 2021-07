UDI anuncia querella por daños a tumba de Jaime Guzmán y robo de ánfora con cenizas de su madre

Hasta la tumba de Jaime Guzmán, en el Cementerio General, llegaron esta mañana las autoridades de la UDI, Renovación Nacional, Evópoli y el PRI para demostrar su descontento por los rayados que sufrió la semana pasada y para anunciar acciones legales contra quienes resulten responsables.

En la oportunidad, no solo reiteraron sus lamentos por la situación, sino que también acusaron que los eventuales responsables de los rayados también habrían retirado del lugar las ánforas donde permanecían las cenizas de la madre del exsenador, Carmen Errazuriz.

“Es un día muy triste y lamentable, donde hemos vivido la profanación de la tumba de Jaime Guzmán. Esto no puede dejar indiferente, la irracionalidad que significa que personas movidas por el odio sean capaces de robarse las ánforas con las cenizas de la madre de Jaime Guzmán”, comentó el presidente del partido gremialista, Javier Macaya.

Además, el diputado añadió que “este no es el país que los chilenos están pidiéndole a su clase política, con una irracionalidad donde no se sea capaz de controlar los impulsos y una movilización a este nivel de odio y de violencia”.

“Es algo que no puede quedar impune y desde la UDI vamos a presentar todas las acciones legales que sean necesarias. Acá estamos en presencia de un delito y nos vamos a querellar por lo que significa la violentación de la tumba de Jaime Guzmán”, aseguró, confirmando que la familia del difunto ex senador también presentará acciones legales.

Sin embargo, Macaya no se quedó ahí y también apuntó sus cuestionamientos a la administración del Cementerio General, donde se encuentran los restos del fundador del partido gremialista, ya que “nos parece que no es indiferente que este cementerio, debiendo contar con las cámaras, medidas de seguridad, haya pasado una vez más esta situación”.

“El llamado que hacemos es a que este no solo sea un acto de quienes pedimos racionalidad, que la violencia no se imponga, sino que no solo tiene que ser un acto de Chile Vamos, de Renovación Nacional, de Evópoli y del PRI. Esperamos de toda la clase política que condene este tipo de actos irracionales”, advirtió.

En esa línea, el timonel de Renovación Nacional, Francisco Chahuán, expuso que “no solo queremos condenar esta profanación del monumento a la tumba de Jaime Guzmán, la profanación de las cenizas de la madre de Jaime Guzmán, sino que adicionalmente el llamado es a no permanecer indiferente frente a estos actos de violencia”.

“El emplazamiento es a todos los sectores democráticos, a que seamos capaces de alzar la voz frente a esta violencia desmesurada, a esta violencia que sin lugar a dudas no tiene límites. Hoy fue la tumba de Jaime Guzmán, la profanación de las cenizas de su madre, ayer fue la tumba del general Baquedano y el mausoleo del general Baquedano. ¿Mañana quién? El llamado es a no permanecer indiferente”, manifestó.

Finalmente, reiteró el llamado a que los distintos partidos políticos repudiaran el hecho, haciendo un especial llamado a la Municipalidad de Recoleta, liderada por el alcalde comunista, Daniel Jadue, a referirse a la situación.

“Solidarizamos con la UDI, nuestro partido aliado, y esperamos que todas las fuerzas democráticas y por de pronto, también, el municipio que está a cargo de este cementerio, dé cuenta justamente de que estos hechos no pueden volver a repetirse”, remató el senador por la Región de Valparaíso.