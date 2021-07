Campillai le respondió fuerte y claro a Desbordes: “Esto no fue rebote, fue al cuerpo a la cara y a matar“

Durante el debate de Anatel, con los candidatos de Chile Vamos a las primarias presidenciales, el abanderado de RN Mario Desbordes, se refirió a los traumas oculares ocurridos durante el estallido social, y este martes Fabiola Campillai le respondió.

“Disparos a los ojos es distinto de disparar de manera inadecuada y que el rebote termine llegando a los ojos. Yo no creo que la mayoría de los casos sean disparos directos a los ojos”, dijo Desbordes.

Y Campillai respondió: “No tiene idea de lo que está hablando, las balas no fueron rebote así lo comprobamos y yo lo viví así. Los cientos de personas con trauma y daños, y las personas muertas así les sucedió. Esto no fue rebote, fue al cuerpo a la cara y a matar“.

La mujer que perdió la visión en San Bernardo, cuando recibió en la cara el golpe de una bomba lacrimógena, se reunió durante esta jornada con el fiscal nacional, Jorge Abbott.

Tras la cita, la abogada defensora de Campillai dijo que, “pudimos conversar sobre el caso, la necesidad de darle celeridad, no tan solo investigar a Patricio Maturana que ya está formalizado sino que a todos aquellos que tiene responsabilidad penal en este caso”.