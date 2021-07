Daniel Jadue: “Soy el único que anda en la calle dando la cara mientras otros andan buscando debates”

El candidato del PC Daniel Jadue, está haciendo campaña intensamente. Este martes en la zona sur de Santiago: El Bosque, La Pintana y Puente Alto.

En su discurso a los vecinos, Jadue abordó sin que le preguntaran, las críticas a su carácter, esto luego del debate con su compañero de pacto, Gabriel Boric.

“Hay muchas cosas que me enojan, la hipocresía de este país, el dolor de la gente que tiene que pagar cosas y que no alcanza y tiene que renunciar a cosas tan esenciales com un tratamiento médico, me enoja la mentira, el desprecio que hay por la gente con discapacidad, me enoja el dolor de los familiares de los presos políticos hoy día”, manifestó el abanderado presidencial.

Pero además, envió una indirecta a los cuestionamientos por haberse bajado de los últimos debates antes de las primarias del domingo.

“Soy el único que anda en la calle dando la cara mientras otros andan buscando debates”, aseguró en medio de los vítores de los vecinos que lo apoyan.

Por otro lado, precisó que la campaña del terror en su contra en intensa: “dicen que les vamos a expropias sus casas, sus autos (…) queremos que aquellos que tienen más, aporten más”.

“Yo soy un huevón que convierte lo que algunos dicen que es imposible, en realidad”, precisó.