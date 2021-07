Jorge Baradit y amenazas a constituyentes de derecha: “Que sufran un poquitito”

Jorge Baradit, el constituyente del Colectivo Socialista que representa al distrito 10 en la convención, dijo este martes 13 tuvo una reacción singular cuando le consultaron por las amenazas de las que han sido objeto algunos de sus colegas de derecha.

Convencional Jorge Baradit se refiere a las denuncias de violencia en contra de otros constituyentes.



A la salida de la sesión vespertina, el escritor y autor de Historia Secreta de Chile, dijo que este tipo de amenazas, “me parece que es condenable. Lo que sí me parece maravilloso… no, no me parece maravilloso. Me parece conveniente que sufran un poquitito lo que nosotros los chilenos hemos sufrido desde el estallido social. Persecución, violencia, represión en las calles”, dijo el constituyente.

A eso añadió el hecho de que “ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan mal”. En sus redes sociales, el constituyente no ha tenido alguna reacción luego de estos comentarios. Sólo cuestionó a Arturo Zúñiga por su oposición a los PCR en la convención.

“Encuentro inapropiado el lenguaje utilizado por un sector de este hemiciclo. Me incomoda la manera en que un grupo se refiere al trabajo de la convención, a los intereses y los objetivos. Nos van a pasar la cuenta por esto. Necesitamos trabar menos y avanzar más. Tampoco entiendo que aún se discuta lo que dicen los expertos”, dijo Baradit durante su intervención de esta tarde. “Ya está bueno que este país escuche a los médicos, más que a otras autoridades. Esa es la lección que hoy veo que Zúñiga no aprende”, dijo.