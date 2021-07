Marcela Vacarezza arremete contra Baradit: “¿Venganza?”

La psicóloga Marcela Vacarezza cuestionó las afirmaciones del constituyente Jorge Baradit. El escritor de Historia Secreta de Chile dijo que “me parece conveniente que ellos también sufran un poquito”, en alusión a las amenazas recibidas por algunos constituyentes de derecha en los últimos días. Ocupando el video donde Baradit hace estas afirmaciones, la noche de este martes 13, Marcela Vacarezza escribió: “¿Venganza? De eso no puede salir nada bueno @baradit”.

Venganza? De eso no puede salir nada bueno @baradit https://t.co/RRm0TU3Go6 — Marcela Vacarezza E (@mvacarezza) July 14, 2021

Las declaraciones exactas de Baradit que desataron esta reacción son las siguientes: “Bueno, me parece que es condenable. Lo que sí, me parece maravilloso, ¡no! No me parece maravilloso. Me parece conveniente que ellos ahora también sufran un poquitito lo que nosotros los chilenos hemos sufrido desde el estallido social. Persecución, violencia, represión en las calles. Que ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan malo”.

🔶 #Política



Baradit y constituyentes de derecha increpados: "Me parece conveniente que ellos también sufran un poquito"



Más detalles ⬇ https://t.co/Qx6WT7Mk8J pic.twitter.com/XHlKHzBaM0 — 24 Horas (@24HorasTVN) July 14, 2021

Baradit es constituyente del Colectivo Socialista por el distrito 10, que corresponde a Santiago, Ñuñoa, Providencia, San Joaquín y Macul. Baradit estuvo invitado la noche de este martes en Mentiras Verdaderas de La Red. Ahí dijo que Chile Vamos “está tratando de instalar la idea de ‘trabaja po roto, pa eso te pago’. Es lo que nosotros hemos visto en las redes”.

Baradit ahí añadió que “se echa leña a un fuego que le hace daño a la convención y al país. Tenemos que tener ciertos grados de paciencia”.