¿Temuco sin bencina? Gremio dice que once camiones de abastecimiento se devolvieron

Temuco podría quedarse sin combustible en las próximas horas. Esto porque según anunció el líder de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, José Villagrán, informó que la noche de este lunes 12, un total de once camiones con combustible se devolvieron a sus puntos de origen, y no siguieron su avance en la ruta de Collipulli al sur.

Todo esto se acentuó luego del presunto ataqué en Carahue, donde falleció una persona y otra quedó herida y está hospitalizada en Temuco.

Según informó Cooperativa, un desabastecimiento de combustible se registra en la mayoría de los servicentros de Temuco, la capital de Región de La Araucanía. Esto porque una decena de camiones que debía trasladar bencina hacia la ciudad se devolvió a sus puntos de origen. Esto porque sus conductores temían ser blancos de ataques incendiarios.

El miedo es que puedan ser interceptados entre las comunas de Victoria y Collipulli, en la provincia de Malleco. Eso ya ocurrió durante la noche del domingo al lunes, cuando a varios camiones que iban en una caravana los detuvieron y les prendieron fuego.

“Los camiones volvieron a su origen. No van a seguir camino a su destino. Ellos regresaron de donde salieron. Son once camiones que abastecen con normalidad a las diferentes comunas. Se pueden imaginar de que si no hay abastecimiento, empezará a faltar combustibles”, dijo durante la noche el líder de la Federación de Dueños de Camiones del Sur, José Villagrán. Recién al mediodía los camiones podrían retomar sus rutas si tienen resguardo policial, aseguró el gremio.