Abogado de Luis Núñez dice que exfutbolista “ha pensado en quitarse la vida” por la posibilidad de ser condenado

La posibilidad que Luis Núñez sea condenado a presidio perpetuo por el homicidio de Juan Pinto es un tema que esta mañana abordó en Bienvenidos el abogado del exfutbolista, Juan Hernández, quien reveló al matinal de Canal 13 que su cliente “ha pensado en quitarse la vida”.

La jornada de este miércoles, en la que la fiscalía solicitó las penas de 12 y 5 años en contra de Núñez por participar en el homicidio de Pinto y el homicidio frustrado en contra de Mario Albornoz, fueron detalladas por Hernández, quien explicó en Bienvenidos que el peor escenario para el jugador sería la cadena perpetua.

“El Ministerio Público pide tres penas. Una de 12 años por homicidio simple de Juan Pinto, otra de cinco años y un día por una pena de homicidio simple frustrado en contra de la víctima M.A.B., y otra por un delito de agresión, una pena de multa”, señaló el abogado, quien detalló que la parte querellante de la causa que se resolverá en el juicio oral a realizarse el 23 de agosto, es la que solicita la mayor de las penas establecidas en el Código Penal.

“La colega querellante, Claudia Araya, ha presentado una acusación particular como representante de la familia de Juan Pinto y pidió cadena perpetua, porque ella entiende que los hechos no son constitutivos de homicidio simple, sino que de homicidio calificado y en ese sentido, el peor escenario, por cierto, es que el Tribunal Oral en lo Penal estime que es homicidio calificado, que mi cliente sea considerado autor y en ese caso mi cliente arriesga presidio perpetuo. El mejor de los escenarios es que él no tenga responsabilidad en los hechos, por tanto, sea absuelto en la causa”, explicó.

De cara al juicio, Hernández argumentó que pese a las pruebas que maneja la fiscalía respecto de la participación de Núñez en los crímenes, su participación en ellos “no es clara”.

“No está tan clara la participación real y vinculación real de Luis Núñez a los disparos realizados por Andrés Vergara, creo que no hay colaboración de este. En el sitio del suceso creemos que no tiene dominio del hecho ni que su presencia en el lugar tenga alguna relevancia para la acción ejecutada por un tercero”, señaló Hernández, quien de todos modos aseguró que “creemos que es una teoría plausible, hay antecedentes probatorios que nos permiten sugerir que son posibles, la motivación la tiene Andrés Vergara, es una situación pendiente entre Andrés Vergara y un tercero que estaba en el lugar, pero que no está ni siquiera en la causa, y que dice relación con un problema de faldas”.

Respecto del estado en que se encuentra el futbolista, considerando que luego de su fuga a Bolivia restó opciones legales de cambiar la cautelar de prisión preventiva por otra medida, el abogado aseguró que Núñez ha tenido algunos episodios de depresión.

“El ha pensado en quitarse la vida, ha sufrido depresión y ha tenido tratamiento siquiátrico en la unidad penal, ha estado en dos huelgas de hambre bastante complejas”, finalizó.