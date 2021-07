Jorge Baradit echa pie atrás y ofrece disculpas: “Las palabras que emití no me representan”

El constituyente Jorge Baradit echó pie atrás en sus polémicas declaraciones durante la jornada anterior y decidió ofrecer disculpas durante la sesión de la Convención Constituyente.

El representante de la convención con cupo PS ofreció disculpas durante su intervención y aseguró que Las palabras que emití ayer no me representan. Yo soy y fui víctima de violencia del Estado, de violencia política y no se la deseo a nadie. Fue un exabrupto. Le ofrezco mis disculpas a la mesa”.

🔴 Jorge Baradit se disculpa por sus declaraciones de ayer: "Las palabras que emití ayer no me representan. Yo fui víctima de violencia política y no se la deseo a nadie. Ofrezco mis disculpas a la mesa"



📡 T13 EN VIVO » https://t.co/tdFda9tz69 pic.twitter.com/Lt3PluOEcY — T13 (@T13) July 14, 2021

¿Qué dijo Baradit el día anterior?

Durante este martes, el escritor dijo que le parecía “conveniente” que algunos constituyentes de derecha sufrieran actos de violencia y funas por manifestantes.

Baradit señaló que si bien “me parece que es condenable… me parece maravilloso”, y que “me parece conveniente que sufran un ‘poquitito’ lo que nosotros los chilenos hemos sufrido desde el estallido social. Persecución, violencia, represión en las calles”