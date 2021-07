Marcela Cubillos se lanza contra dichos de Baradit: “Son graves pero no me sorprenden”

La convencional constituyente de la UDI, Marcela Cubillos, se refirió hoy a la polémica despertada por los dichos de, Jorge Baradit, quien manifestó una particular “condena” a los actos de violencia sufridos por constituyentes oficialistas.

El escritor manifestó que le parecían “condenables” los hechos, pero luego agregó que le parecía “conveniente que ellos también sufran un poquitito lo que nosotros, los chilenos, hemos sufrido desde el estallido social: persecución, violencia, represión en las calles. Que ellos le tomen un poquitito el gustito no me parece tan malo”.

Las frases del representante del distrito 10 no fueron del agrado de Marcela Cubillos, quien manifestó que “son afirmaciones graves pero no me sorprenden”.

“Son consecuentes con lo que ha sido Baradit durante mucho tiempo. Lo que es grave es que haya constituyentes que avalen y validen que a otros se les ejerza violencia, funa o agresión por pensar distinto”, afirmó la ex-ministra de Educación, agregando que no descarta que haya más representantes al interior de la asamblea que piensen de una forma similar.

“La semana pasada cuando tuvimos el asunto del quórum validando la violencia como forma de acción política, o como manera de avanzar en sus agendas, esto también es un síntoma grave. Si se quiere hacer una constitución en donde los derechos de todos sean respetados, tienen que darse las garantías para que las distintas ideas puedan expresarse con seguridad”, sostuvo.

Referente a los dichos de Baradit, Cubillos adelantó que no se pediría sanción, ya que “él se sanciona solo al decir una opinión como esa que genera un rechazo bastante transversal. Eso en una democracia es inaceptable, no se puede estar agrediendo a personas por el solo hecho de pensar distinto”, y repuso que “es grave que una de las personas que tiene la responsabilidad de escribir una constitución, en sus declaraciones esté validando la violencia contra el adversario”.