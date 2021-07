Un muerto y un herido dejó presunto ataque de perros pitbull en Curicó

Un muerto y un herido dejó la mañana de este jueves 15 el presunto ataque de dos perros pitbull en el sector Aguas Negras, enla comuna de Curicó. El hecho se produjo a las 5 de la madrugada, cuando los animales, aparentemente, salieron a la calle por un forado en una muralla y atacaron a dos personas.

Según publicó 24 Horas, existen varias versiones sobre cómo se produjo dicho ataque. Una de ellas sostiene que el fallecido, a quien la PDI encontró colgado de una reja, intentó ingresar a una casa cuando recibió el ataque. La otra, de la persona herida (un haitiano), afirma que se encontró a los perros en la calle en el momento que se dirigía al punto donde lo recogen para ir al trabajo.

PDI se refiere a mortal ataque de un hombre por perro pitbull en población Aguas Negras de Curicó. pic.twitter.com/YtO1ulYaak — Sebastián Ormazábal M. (@sormazabalmo) July 15, 2021

“De acuerdo a la persona lesionada, él dijo que lo atacó un perro. Las lesiones son compatibles con lo que dice el médico”, señaló la jefa de la prefectura PDI de Curicó, Lorena Muñoz. “Todo lo que se refiere a la causa de muerte estamos a la espera del informe del SML. No sólo adoptamos el procedimiento por este fallecimiento, también contactamos a la municipalidad y la seremi debido a la situación de los animales”, señaló la prefecta.

De acuerdo con 24 Horas, un vecino relató que alrededor de las 5 AM intentó distraer a los perros: golpeó una puerta con una piedra. Después se presentó un vehículo de seguridad municipal. “Sentí que alguien decía auxilio. Lo tenían en el suelo. No podía salir a defenderlo, porque los perros me podían agarrar a mí. Le di golpes a la puerta. Pero no me había dado cuenta de que había un muerto”, señaló.