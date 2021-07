Caso Marchant: Carabineros habrían llegado en camioneta de Forestal Mininco

Continúan las incertidumbres tras el caso de Pablo Marchant, comunero mapuche militante de la Coordinadora Arauco-Malleco (CAM) que murió en enfrentamiento con Carabineros hace exactamente una semana, el día viernes 9 de julio.

Tras la publicación de Ciper Chile que reveló que la policía no portaba cámara GoPro y que los disparos fueron efectuados “a corta distancia”, se le suman ahora los testigos que afirman que un grupo de uniformados se trasladaron hasta el sitio del suceso en vehículos pertenecientes a la empresa Forestal Mininco. Así señaló hoy el medio Interferencia, quienes confirman que esta es una acción recurrente de la fuerza policial, según afirman los habitantes del sector.

De acuerdo al medio citado, el día de la muerte de Marchant el grupo mapuche saboteó en primer lugar el bus forestal, luego un camión. Durante el enfrentamiento, las fuentes consultadas describen que por atrás apareció una camioneta de la Forestal Mininco, con cuatro carabineros de Fuerzas Especiales en su interior.

Una de las fuentes, que decidió entregar su testimonio en el anonimato, señala que “había dos carabineros en una dirección y luego dicen que llegó por detrás otra camioneta. No creen que hubo un cambio de turno; se bajaron cuatro efectivos del vehículo y procedieron a disparar”, agregando que “la voluntad de la CAM nunca ha sido hacerle daño a los trabajadores”, por lo que no descarta que hayan sido los mismos uniformados quienes hirieron al guardia forestal.

Trabajadores forestales se sumaron a las declaraciones con resguardo de identidad. Uno de ellos, dependiente de la faena, declara que en la entrada del lugar existen cuatro cámaras puestas sobre un “delgado poste amarillo”, ubicado al inicio del fundo, en una de las bifurcaciones. “Que no se vean los carabineros no significa que no estén”, agregó un trabajador forestal.

Una fuente del Ministerio Público al medio señalado, añade que “los carabineros no iban a hacer un cambio de turno a los que estaban ahí, son puntos fijos distintos”, describiendo que “el ataque fue a las 17:30 horas, lo que iban a hacer esos otros carabineros que estaban en el punto fijo Tres Palos, es lo que hacían todos los días: en una camioneta de la empresa forestal Mininco, con un chofer particular, contratado por Mininco, llevaba a un par de carabineros desde el punto fijo Tres Palos hasta el punto fijo de Coi Coi. Los llevaban en la camioneta, los trabajadores salían a las 18:00 y se devolvían escoltados por esta camioneta”.

En uno de los informes oficiales, firmado por el jefe de zona de Control de Orden Público y por el jefe de la 9° Zona de Carabineros, se señala que “otra patrulla se dirigía a escoltar la salida del personal forestal, en donde se encuentran con 3 individuos encapuchados y con armas largas, quienes disparan contra el personal, razón por la cual el ataque es repelido, resultando en ese enfrentamiento un antisocial fallecido con un disparo de escopeta en la zona craneal a Marchant y el cual, además, portaba un fusil”.