Mamá de Tomás anuncia reunión con fiscal: “Espero no irme sin respuestas”

Estefanía Gutiérrez, la mamá de Tomás Bravo, anunció que a finales de julio tendrá una nueva reunió con la fiscal regional, Marcela Cartagena, y que esta vez espera tener novedades sobre la muerte de su hijo. La mamá de Tomás lo hizo recordando que el sábado se cumplieron cinco meses desde el día en que lo vio por última vez, el 17 de febrero pasado.

“Aún está la pregunta. ¿Qué le pasó a mi hijo? Muchos dicen ‘pero cómo no van a saber nada’. Es la misma pregunta que yo vivo día a día”, dijo la mamá de Tomás. Su hijo desapareció el 17 de febrero cerca de su casa en la comuna de Arauco y su cadáver lo hallaron el 26 del mismo mes, a unos kilómetros. Hasta ahora sólo el tío abuelo del niño enfrenta cargos, pero está en libertad.

A eso añadió que “se perdió mi hijo nueve días. Apareció sin vida, solito. Fue horrible y luego tuve que convivir con miles de cosas. Aún las sigo viviendo. Mucha gente me dice ‘yo no sé cómo estás de pie, yo no podría’. Yo decía lo mismo antes de y aquí estoy: parada, buscando justicia por mi hijo pero no crean que todo el tiempo estoy así, porque quisiera estar muerta”, escribió en su Instagram.

La mamá anunció que “a fin de mes tendré una reunión con la señora Marcela Cartagena, fiscal del caso. Espero no irme a casa sin ninguna respuesta, como siempre. ¿Por qué en cinco meses aún no sé nada del caso de mi hijo? ¿Qué ocultan? ¿Tan poderoso es o tan mafiosas son esas personas para no tener nada? Les digo que antes los ojos de Dios nada está oculto y sabré la verdad cueste lo que cueste”.

También reveló que durante la marcha que se realizó la semana pasada, “fui a entregarle una carta al Presidente por el caso de mi hijo, junto con otro papito que es un caso similar al mío. Muchos dicen que no sacaré nada. Pero yo no he tenido la oportunidad de hablar con él ni enviarle una carta. Tengo el derecho y necesito que él se pronuncie con lo que pasó con mi hijo y esperaré la respuesta de él”.

Añadió que “aún no entiendo cómo en cinco meses no hay nada. No sé ni cuál es la causa de muerte de mi hijo. ¿Es triste? Es horrible vivir así. Siempre le pregunto a Dios ¿por qué me diste esta prueba? Yo no soy mala, no he hecho daño a otras personas, menos mi hijo”.

“Seguiré buscando tu justicia aunque no tenga fuerzas. Yo no tendré justicia, pero tú sí, hijo. Y pagaran por el resto de sus vidas, sin ver la luz del sol. Sea quien sea. Con poder o sin poder no podrán con nosotros”, concluyó.