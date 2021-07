Sharp: “No ando persiguiendo una candidatura presidencial”

Jorge Sharp, el alcalde de Valparaíso, mostró la tarde de este lunes 19 cuáles eran sus intenciones con la carta donde invita entre otros a la Lista del Pueblo a hablar sobre el futuro del país. El edil del puerto descartó que su intención es postularse como candidato presidencial del sector.

En declaraciones a Biobío, Sharp dijo que “quiero terminar mi período como alcalde de Valparaíso. No ando persiguiendo una candidatura presidencial, no me interesa sino contribuir a la construcción de esta nueva actoría, que es lo que dice la carta. Una nueva actoría política y social de transformación”.

Un invitación al diálogo entre independientes y movimientos, que hacemos junto a diversos territorios, genera tal nivel de reacciones viscerales, que no hacen más que confirmar su necesidad. La transformación requiere una mayoría social nueva que exprese la fuerza de la Revuelta. — Jorge Sharp (@JorgeSharp) July 19, 2021

Cuando le consultaron directamente por una candidatura en representación de la Lista del Pueblo, Sharp dijo que “no me siento vocero, ni su representante ni su candidato, sería una patudez muy grande de mi parte”. Sus declaraciones las da después de una carta donde invita a una reflexión a los sectores de independientes, juego después de las primarias de Apruebo Dignidad.

Sharp y reflexiones

Sin embargo, en este programa “A Tiempo y Sin Pauta” Sharp también dijo que “yo soy de la idea de que hay que poner en diálogo a todas las actorías y por eso sale (…) una carta de 100 personas en las que llamamos a hacer eso. Si eso se transforma en una candidatura presidencial, eso se verá en su momento”, afirmó.

“Nosotros hemos venido sosteniendo de forma sistemática que el mundo independiente tiene que tener un espacio de diálogo, de reflexión y análisis. Respecto de lo que está sucediendo en el actual escenario”, insistió. “Esto no se trata de mi opinión o lo yo quiera hacer o no, tiene que ver con la capacidad de crear un espacio de diálogo”, aseguró.

Además, señaló que “Apruebo Dignidad no basta para empujar las transformaciones que el pueblo de Chile demanda”. Este es el sector que ayer domingo eligió a Gabriel Boric como su candidato presidencial para las elecciones presidenciales de noviembre próximo.