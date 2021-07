Constituyente PS fustiga a Tere Marinovic: “Si no está al nivel, le pediría que se retire”

La constituyente Ramona Reyes Painequeo, que representa al distrito 24 (Valdivia, Los Lagos), tuvo una dura respuesta a Teresa Marinovic. Esto porque la constituyente del Partido Republicano se quejó más temprano debido a que la machi Francisca Linconao hablaba en mapudungún en el hemiciclo. Marinovic lo calificó de un “show”.

Ahora, la constituyente Ramona Reyes, socialista y exalcaldesa de Paillaco, pidió la palabra para fustigar a Marinovic. “Quiero hacer un llamado de atención, quiero hacer una denuncia contra una constituyente. Doña Teresa Marinovich o Marinovic, no sé. Y de verdad me estoy tratando de calmar y estar a la altura de la cuestión. Ella informó a las 10 y tanto en un tweet personal, ‘constituyente Linconao, hablando en mapudungún. Sabe hablar en castellano pero no importa. No pierde la oportunidad de hacer un show’”, abrió la constituyente Reyes.

La Denuncia de la Constituyente Maria Ramona Reyes (PS, D24) contra la Psicotica Racista de Teresa Marinovic y la Reaccion de toda la Convencion, el Racismo y el Facsismo no pasara! (Captura de @Mister_Wolf_0 ) pic.twitter.com/tkwroD53El — FPVR Prensa (@FpvrPrensa) July 20, 2021

A eso añadió que “yo de verdad, señoras y señoras constituyentes, presidenta y vicepresidente, siento que esta actitud no se puede aceptar. Es de un racismo que no estamos… Esta convención no puede avalar a personas que tengan un nivel de racismo tan alto. Una falta de respeto contra una autoridad tradicional, una falta de respeto para con todas las mujeres y las personas que estamos acá. Así que yo quiero que se tomen las medidas que correspondan”, dijo Reyes.

Constituyente pide ética

Y por eso si bien recordó que “la comisión de ética todavía no está. Pero de verdad constituyente Marinovic, si usted no está al nivel de poder entender qué es lo que está pasando acá, yo le pediría que se retire, que le dé el cupo a otra persona. Porque sus faltas de respeto no se pueden permitir”, concluyó Reyes y luego de eso sus palabras se saludaron con aplausos de pie en el hemiciclo (Reyes habló en una de las salas exteriores al hemiciclo).