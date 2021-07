Kast defendió a Marinovic: “¿La Constitución se va a escribir en mapudungún?”

José Antonio Kast, el presidente del Partido Repúblicano, defendió la tarde de este martes 20 la actuación Tere Marinovic. Esto porque la constituyente que compitió en un cupo de su partido recibió duros cuestionamientos después de que criticó que la machi Francisca Linconao habló en mapudungún durante su intervención en el hemiciclo de la Convención Constituyente.

En una entrevista con CNN Chile, Kast (que también dice que será candidato presidencial) apoyó los cuestionamientos que hizo Tere Marinovic. “¿Qué es lo que ha hecho Teresa Marinovic? Prende su cámara y dice ‘son las 8.30 y no ha llegado nadie’. Ninguno de aquellos que dijeron que iban a legislar por el pueblo llegó. En esto estoy absolutamente del lado de Teresa Marinovic y creo que la machi Linconao y otros hablan mucho pero en la práctica no se han ocupado de ninguno de los temas…”, dijo.

A eso, el líder republicano añadió que “yo pregunto a todos los chilenos que han visto las sesiones: cuando se habla en mapudungún, ¿quién entiende? Yo no entiendo. Me siento discriminado. ¿La Constitución se va a escribir en mapudungún o en español? Ella (la machi Linconao) cuando apareció en el voto, ¿apareció en un voto donde todo estaba escrito en mapudungún? No. Yo fui vocal de mesa y no era así. Aquí se crean hechos para generar conflictos”.

Incluso al final de la entrevista Kast desafió al canal a que hiciera la mitad del noticiario en mapudungún. “Tere Marinovic tiene toda la razón cuando dice lo que dice desde dentro de la sala. Yo la invito a usted a que haga la mitad del noticiario en mapudungún. Y por qué no puede ser simbólico que un canal en la región de la Araucanía habla el noticiario en mapudungún. ¿Usted cuando abra los noticiarios, los va a abrir en mapudungún? Yo espero que los abra también en francés, en alemán, en quechua. Dígame usted hasta dónde tenemos que llegar con los simbolismos”.