Linconao le contesta con todo a Tere Marinovic: “Sus dichos incitaron al odio racial”

La machi y constituyente mapuche, Francisca Linconao, respondió ante las duras palabras de la convencional de Vamos por Chile, Teresa Marinovic (Ind.) con quien ha enfrentado diversos cruces durante las primeras semanas de Convención Constitucional en las sesiones desarrolladas en el ex-Congreso Nacional.

Al calificativo de “dictadora”, emitido por Marinovic durante la pasada semana, la machi hoy fue interpelada vía Twitter por la convencional oficialista quien señaló como un “show” el hecho de que Linconao hablara en mapudungün durante sus invervenciones en el organismo que tiene por tarea escribir la nueva Constitución.

Ante ello, y el rechazo por parte de diversos convencionales a las palabras de Marinovic, Linconao también respondió mediante una declaración en su cuenta de Instagram dirigida a “la nación mapuche” y a los “pueblos hermanos”.

“A semanas de iniciada la Convención Constitucional, se han expresado discursos que dañan seriamente la sana convivencia social. Son declaraciones emitidas de manera presencial como también de forma virtual, y que promueven situaciones de violencia simbólica, con alta carga racista y colonial, ampliamente documentadas en redes sociales, y que esperamos que nunca más llegue a traducirse en violencia física”, sostuvo la machi, sindicando tanto a Marinovic como a personajes públicos como responsables.

“Algunas declaraciones han sido expresadas por parte de la constituyente de extrema derecha Teresa Marinovic Vial, en contra de una constituyente democráticamente electa y autoridad tradicional del Pueblo Nación Mapuche. Me ha acusado de ‘dictadora’, y hoy, dice que he montado “un show” porque me he expresado en mi lengua materna”, continuó la autoridad ancestral indígena, quien también tuvo dardos para la psiquiatra y ex-candidata a constituyente de la UDI, María Luisa Cordero.

“El 24 de mayo de este año, en un programa de radio, esta señora me calificó con total impunidad de “alcohólica” y con “evidentes vacíos mentales”. En este caso, la excandidata a constituyente mintió y me denigró públicamente; pero además, de haber sido verdad, hubiese faltado a la ética profesional que debe guiar a todo médico, y que es proteger la integridad de sus pacientes”, manifestó en el comunicado.

Asimismo, Linconao aseguró que la ley vigente y diversos tratados internacionales la habilitan a referirse a lo que desee en su lengua materna. “Estoy con todo el Derecho a mi favor, cuando hablo en mapuzungün en mi rol como constituyente”, agregó.

“Las expresiones de Teresa Marinovic han generado incitación al odio racial y denigración a sectores considerados como vulnerables, tanto en Chile como a nivel internacional: afecta a mujeres, adultas mayores y pueblos indígenas. Además, en el caso de este último grupo, no solamente son sujetos de especial protección y promoción, sino que también existen derechos colectivos garantizados justamente por convenios, tratados y declaraciones ratificadas por el Estado de Chile”, cerró.