Indignante: Rojo Edwards no conocía caso de Fabiola Campillai y Mónica González lo deja sin palabras

Durante el capítulo de la noche de este lunes en el programa de La Red, “Mentiras Verdaderas”, la periodista Mónica González entrevistó al excandidato a gobernador del Partido Republicano, Rojo Edwards.

Todo se llevaba con normalidad, hasta que la conductora le preguntó si conocía el caso de Fabiola Campillai, la mujer de San Bernardo, que perdió la vista, olfato y gusto, luego de que una bomba lacrimógena de Carabineros, la impactara en el rostro cuando esperaba locomoción para irse a su trabajo.

“¿Usted conoce el caso? (Fabiola Campillai), le pregunta González y Edwards asegura: “no, no lo conozco”.

“Es una mujer que…me impresiona que no conozca su caso, que no la haya visto, porque ha sido…es uno de los casos más emblemáticos en que la brutalidad policial le convierte su vida en una pesadilla”, le dijo Mónica González, que dejó sin palabras a Edwards.