Tere Marinovic encarada fuera de la sala: “Esa intolerancia llévatela para adentro”

Tere Marinovic se encontró con la constituyente Valentina Miranda luego de cuestionar a la machi Francisca Linconao por hablar en mapudungún. Marinovic primero recibió los cuestionamientos en el hemiciclo. Luego éstos continuaron afuera del edificio del exCongreso. Ahí fue donde la encontró Valentina Miranda, constituyente del distrito 8. Ella pertenece al PC.

Miranda le dijo a Marinovic que probablemente si el que estuviera hablando lo hiciera en inglés, ella no reclamaría. La aludida se quejaba, con aire colegial, que la machi Francisca habla castellano “en el recreo” y que podría hacer lo mismo cuando le toca hablar en el hemiciclo. Miranda le dijo que ella también tenía sangre mapuche.

Valentina Miranda: Yo también tengo sangre mapuche y te puedo decir que en este país hay muchas personas que no hablan el español. Que hablan el mapudungún y se quieren expresar como ellos lo estiman conveniente. Si tú no estás de acuerdo, bien, pero esa intolerancia llévatela para adentro. Esa intolerancia y esos discursos de odio que tú avalas a través de la libertad de expresión…

#EstamosAhí: La constituyente Valentina Miranda emplaza a su par, Teresa Marinovic a que respete las lenguas originarias tras sus dichos en Twitter sobre la machi Francisca Linconao. — MEDIABANCO Agencia (@mediabanco) July 20, 2021

Tere Marinovic: …Esa es. Esa es. Pérate. Si a mí me parece mal…

Valentina Miranda: Pero tú me estás interrumpiendo ahora.

Tere Marinovic: Termina y me dices cuándo te puedo responder.

Valentina Miranda: Es un discurso fascista, intolerante, que no respeta el derecho humano básico de la lingüística, que es el derecho que todos tenemos de poder hablar. ¿Por qué? Porque si viniera aquí una persona a hablar en inglés, seguramente no les diríai nada. Pero como es la machi Francisca, particularizada, porque no sólo hai atacao a la machi. Hai atacao a la Elisa. Así es. Con discursos de odio hacia el pueblo mapuche. Hoy día para cierto sector es terrible que los pueblos originarios estén aquí. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a seguir promoviendo –y te lo aviso altiro Teresa– que este tipo de discurso de odio…

Tere Marinovic: No están los pueblos originarios acá.

Valentina Miranda: Sí, sí están. Está el pueblo chango, el pueblo colla, hay 17 escaños reservados aquí y todos tienen derecho a hablar en su idioma legítimo. No tienen por qué hablar nuestro idioma, el español. Y tienen todo el derecho a tener un traductor para que nosotros tengamos el derecho a entenderlos. Pero no podemos criticarlos por hablar en su lengua materna.

Tere Marinovic: Yo no critico en ningún caso porque ella hable su lengua. Yo critico que ella entre con un traductor a pesar de que en el recreo habla en castellano.

Valentina Miranda: Está en su derecho. Ella puede hablar como quiera.

Tere Marinovic: Es derecho pero es mi derecho criticarla. En todo caso, ésta no es una crítica que tenga que ver con una cuestión de etnia.

Valentina Miranda: Sí tiene que ver…

Tere Marinovic: Esa es interpretación tuya.