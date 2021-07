Sobrina de Benjamín Vicuña revela y denuncia que fue víctima de violación cuando tenía 13 años

Rafaela Vicuña, hoy de 18 años, reveló y denunció que cuando tenía 13, fue víctima de violación. La sobrina del actor Benjamín Vicuña, mediante su cuenta de Instagram, contó los detalles del hecho y la identidad del acusado.

“Quiero compartir con ustedes y tratar de quitarme el puto peso que he cargado desde que tengo 13 años. Una injusticia la cual me ha costado muchos problemas mentales, traumas, inseguridades y ser diagnosticada con bipolaridad y depresión”, relata la joven músico.

Los hechos ocurrieron en el año 2016 en un campamento de música. “Los primeros días me pareció una persona simpática. Era muy cercano para hablar y un poco confianzudo. Me buscaba entre las pausas (era bastante pegote) y me pedía que lo acompañara a hablar a solas”, relató.

A la persona que se refiere Rafaela es Elias Sotomayor Urrutia, a quien acusa de haber cometido estos hechos con otras mujeres.

Después de un concierto de clausura del campamento, el hombre la violó y : “marcó toda mi niñez, adolescente y vida”.

“Me siguió acosando y molestando por redes sociales hasta que mi mamá un día leyó la conversaciones y pidió una orden de alejamiento”, afirmó.

Juan Pablo Vicuña, padre de la joven, comentó en el mismo post que “es un trauma tan intenso, un atropello tan brutal, que se transforma en algo innombrable, en un triste secreto para quien lo porta, y los padres lamentablemente no podemos descifrar a tiempo. Hoy, a muy poco tiempo, sólo quiero decir que estés segura de que se iniciarán acciones legales con toda la energía y recursos posibles para hacer justicia”.

