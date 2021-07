La respuesta de Alessandri a Irací Hassler por denuncia de crisis en colegios: “Típico de comunistas, que distorsionan la realidad”

El exalcalde de Santiago Felipe Alessandri, respondió a las acusaciones que ha realizado la actual jefa comunal, Irací Hassler, quien de hecho se reunió con el ministro de Educación, para darle a conocer el estado de los colegios, que no están en condiciones de reiniciar las clases presenciales.

Hassler, entregó un documento con la situación de los colegios de la comuna, donde 19 de ellos no están preparados para recibir a sus alumnos, ya sea por problemas de infraestructura, no tienen libros de clases e incluso, no hay computadores o acceso a internet.

En declaraciones a El Mercurio, Alessandri se refirió a la denuncia sobre computadores guardados, y que no fueron entregados porque el proceso de inventario no se había realizado.

“Venir a decir que estaban guardados me parece un aprovechamiento político mezquino, muy propio de los comunistas, que distorsionan la realidad y encuentran que en Cuba están todas las libertades y que Venezuela es una democracia perfecta”, dijo el exalcalde.

Irací Hassler denuncia problemas de los colegios de Santiago

“El levantamiento de información realizado a partir del 29 de junio de 2021 viene a mostrar que dicha crisis se ha visto acentuada de manera importante por un alto grado de desidia y de ausencia de gestión elemental por parte de los directivos a cargo de la Dirección de Educación Municipal de Santiago nombrados por el alcalde Felipe Alessandri”, precisa el informe.

“Ya nos encontramos regularizando estas situaciones, pero debemos hacerlo en un contexto de grave déficit financiero, donde hemos dejado de recibir cerca de dos mil millones de pesos de parte del Ministerio (de Educación) en subvenciones escolares para este año y proyectamos que esa cifra llegue hasta los $3.500 millones”, señaló la alcaldesa.