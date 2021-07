Pareja de edil de Villa Alemana renuncia al municipio: “Defraudado por el tipo de política nefasta que se mantiene”

Luego de la denuncia presentada ayer por el Concejo Municipal de Villa Alemana, la pareja de la alcaldesa de la comuna, el sociólogo Alexis Sanzana, presentó la renuncia a su cargo de jefe de Comunicaciones del municipio de la Quinta Región.

En un comunicado, el profesional ratificó su decisión, la cual responde a un reclamo realizado por la concejala Edith Alvear, quien puso en duda la transparencia de la nueva gestión edilicia de Javiera Toledo al contar con su pareja desempeñando un cargo de relevancia en el municipio.

“Ante los hechos acontecidos el día de ayer en la sesión del concejo, oportunidad en que la concejala Edith Alvear levantó un reclamo en mi contra por prestar servicios en el municipio de Villa Alemana, quisiera manifestar que he tomado la decisión de renunciar a la unidad de Comunicaciones“, afirmó Sanzana, quien al igual que su pareja, justificó su contratación en “la integridad del proyecto político que ayudé a levantar durante tanto tiempo y que considero no debiera dar lugar a ningún acto que pueda ser aprovechado por las fuerzas opositoras para debilitarlo”.

Con todo, Sanzana aprovechó la oportunidad para lanzar sus dardos a los concejales opositores a la gestión de Toledo.

“No obstante mi renuncia al municipio, no puedo dejar de sentirme apenado y defraudado por el tipo de política nefasta que se mantiene pese a los a cambios que han sido requeridos por la ciudadanía”, enfatizó el profesional, que destacó que su relación laboral con el municipio era materia conocida por todos y que en su momento, nadie hizo un alcance negativo de ello.

A la luz de los hechos sucedidos desde ayer en el Concejo, como equipo político declaramos lo siguiente 👇 Publicado por Javiera Toledo en Jueves, 22 de julio de 2021

“Es pública y conocida ampliamente por las actorías políticas de la comuna y muchas veces durante estas semanas participamos en instancias con concejales en actividades en las que nunca manifestaron objeción alguna por mi servicio en el municipio, ni de manera formal ni informal, sino que al contrario esperaron el lugar y momento preciso para el despliegue de su performance”, afirmó.

La renuncia de Sanzana fue confirmada en esta jornada por la propia alcaldesa independiente apoyada por el movimiento “Territorios en Red”, liderado por el alcalde de Valparaíso, Jorge Sharp; quien en su cuenta de Facebook subió un video donde confirmó la salida de su pareja de un cargo relevante en el municipio.

“Como equipo de la alcaldía hemos tomado esta decisión de aceptar la renuncia de Alexis Sanzana. A raíz de lo que pasó ayer en el Concejo y lo que esto generó hacia la comunidad, como vecinos y vecinas, no la totalidad, pero se manifiesta un descontento por el servicio que prestaba Alexis Sanzana y la relación que nosotros tenemos. Por eso tomamos la decisión que Alexis Sanzana no continúe con nosotros, algo que el propio Sanzana también nos comunicó. Única y exclusivamente porque no queremos perder su confianza”, fue parte del mensaje de la alcaldesa, quien aseguró estar consciente que estas situaciones forman parte de la política, donde algunas decisiones “a unos les puede parecer y a otros no”.