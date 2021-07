Virginia Reginato se ausentó de primer concejo luego de fallo que la inhabilita en su cargo

Virginia Reginato, la exalcaldesa de Viña del Mar, faltó al primer concejo luego de que se supo que deberá dejar su nuevo cargo. Este jueves 22 tuvo lugar el concejo municipal donde además Macarena Ripamonti, sucesora de Reginato, anunció la apertura de cinco sumarios administrativos.

El pasado martes, el Tricel resolvió inhabilitar a Reginato debido al “notable abandono de deberes” durante su gestión como alcaldesa. Esto a causa de un déficit de $17 mil 500 millones. Como al momento de entregar su veredicto, Reginato ya no era alcaldesa, el tribunal la inhabilitó como concejal.

Este fallo, que le impide ejercer cargos públicos durante cinco años, todavía no se hace efectivo. La resolución aún tiene que ser notificada y ejecutoriada. Pero a pesar de ello existía un morbo para saber cuál sería la reacción de la ex alcaldesa. Al final, quedó para otra ocasión, porque no asistió.

Virginia Reginato y sumarios

Sin embargo, la sucesora de Virginia Reginato sí aprovechó la ocasión para hacer otros anuncios. Según publicó Cooperativa, confirmó la apertura de 5 sumarios administrativos. Estos tienen el propósito de establecer responsabilidades por irregularidades durante la administración de Virginia Reginato.

“Llevamos más de 24 días y ya hemos levantado cinco sumarios administrativos”, dijo la nueva alcaldesa. “Aquí las decisiones no pueden ser caprichosas, pues lo peor es que por apresuradas, nerviosas, sin tomar prudencias, esas personas queden reintegradas por efectuar actos administrativos poco rigurosos”, dijo.

A eso añadió que “este municipio trabaja para que a cada una de las personas responsables le quepa la responsabilidad y pague el perjuicio que se le hizo a toda una comunidad. No sólo en términos contables, sino en la capacidad de este municipio de responder a las necesidades de una comunidad”.