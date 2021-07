Paula Narváez y la carrera presidencial en Unidad Constituyente: “Las encuestas no le han achuntado a ni una”

La candidata del Partido Socialista, Paula Narváez, puso un duda la relevancia de las encuestas en la carrera presidencial a nivel general, pero fundamentalmente en la contienda al interior de la coalición Unidad Constituyente.

Narváez, quien no ha logrado marcar cifras importantes en los sondeos, emitió esta opinión en una entrevista en Radio Bío Bío, en la que se le preguntó por la ventaja que la abanderada de la DC, Yasna Provoste, registra en las encuestas.

“Las encuestas son instrumentos, uno las mira, pero no puede guiarse como un mecanismo de decisión política, porque si fuera por encuestas, habríamos tenido a Pamela Jiles de Presidenta, habríamos tenido el triunfo de Jadue o Lavín, y otros tantos que ocurrieron en gobernadores y constituyentes”, declaró la carta del PS.

“Las encuestas no le han achuntado a ni una en ninguno de los procesos electorales. Pero, eso no significa que no tenga claro que hay un escenario desafiante. Lo que menos creo que esto es fácil, es muy complicado y, por lo tanto, debo trabajar con mucha dedicación para que en un muy corto tiempo pueda optimizar mi llegada a las personas, para que voten por mí”, continuó.

Respecto al punto de darse a conocer ante el electorado, la exministra sostuvo que “haremos el máximo esfuerzo como lo hemos hecho hasta ahora. Estoy todo el día en terreno, saliendo mucho, contacto con medios de comunicación, son las formas de darnos a conocer. Obviamente, voy a hablar de ideas, más que estás dinámicas de políticas que a la gente le aburren de sobremanera”.

Narváez sobre las primarias y la competencia con Boric

En otro ámbito, Paula Narváez se refirió al mecanismo que determinó Unidad Constituyente durante la jornada de ayer viernes, para elegir a su carta presidencial. “Que la candidata de la DC, Yasna Provoste, haya confirmado su candidatura y que, en la tarde, los partidos acordaran realizar primarias convencionales, nos parecen buenas noticias para nuestro sector, vamos a ofrecerle al país una competencia transparente, de cara a la ciudadanía, para la definición de una candidatura única, para la elección presidencial”, estableció.

En cuanto al desarrollo de campañas en el marco de dichas primarias, en escaso tiempo, la abanderada del Partido Socialista comentó que “todo es desafiante y, sin lugar a dudas, en un escenario que no es el óptimo, pero es mejor que haber tomado una decisión entre cuatro paredes. Tenemos que usar este tiempo, muy ajustadito, para poder difundir nuestras ideas. En nuestro caso, tenemos la ventaja es que hay un programa listo, por lo tanto, es cosa de sentarnos a conversar en los debates, cuando los hagamos, y cómo a partir de eso, damos a conocer nuestras ideas al país”.

Por otro lado, Paula Narváez tuvo palabras respecto a la candidatura de Gabriel Boric, ganador de las primarias de Apruebo Dignidad. “Es una competencia interesante, en la medida que el país ha mostrado una absoluta necesidad de transformaciones, en términos de ideas que puedan luego gobernar el país. Pone mucho foco en lo que es la izquierda. Obviamente, tenemos miradas distintas. Probablemente con el candidato del FA y el PC, que es Gabriel Boric, tenemos muchos objetivos y anhelos, pero eso hay que operativizarlo”, planteó.