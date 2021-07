Yasna Provoste y arremetida de Chile Vamos: “No se pongan nerviosos”

Yasna Provoste, la presidenta del Senado y desde este viernes 23 candidata presidencial de la Democracia Cristiana, respondió a la arremetida en contra suya que comenzaron diversos dirigentes de Chile Vamos. El oficialismo la cuestionó primero por la forma de definir su candidatura y luego porque hoy también encabeza el Senado.

En declaración al programa Lo Que Queda del Día, de Radio Cooperativa, la candidata ironizó con las palabras que le lanzaron desde la derecha. Esto pues los presidentes del bloque oficialista, (el UDI, Javier Macaya, el RN Francisco Chahuán, el Evópoli Andrés Molina y el PRI Rodrigo Caramori) publicaron una carta en que le piden renunciar a la presidencia del Senado.

Ante esto, Yasna Provoste respondió que “no es nada muy novedoso. Porque ellos siempre han tenido una suerte de persecución hacia lo que yo represento. Lo hicieron en el momento en que asumí como presidenta del Senado. Quisieron instalar una lógica de trincheras”, afirmó la exministra de Educación de Michelle Bachelet.

Yasna Provoste no deja presidencia

Provoste añadió que “he sido y seguiré como oposición a este Gobierno, pero tengo la capacidad y el sentido de responsabilidad con el país para dialogar en momentos cruciales. De ser contribuyentes en la búsqueda de soluciones para las familias”, señaló. “No se pongan tan nerviosos”, dijo.

“No quiero creer que esto sea parte del machismo recalcitrante que representa la dirigencia de la derecha chilena”, concluyó.

Y recordó que “sería bien importante revisar las declaraciones de los mismos que hoy día me piden (la renuncia) siendo mujer presidenta del Senado. Si lo hicieron cuando un hombre presidente del Senado tenía esa responsabilidad y era precandidato presidencial”, planteó. Pero también dijo que no considera que seguir en la testera constituya un aprovechamiento del cargo: “En lo absoluto, nunca ha sido mi afán en ninguna responsabilidad que he asumido”, dijo.