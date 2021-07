Pepe Mujica a Gabriel Boric: “No te vayas a olvidar que esto es de muchos”

Gabriel Boric, diputado y candidato presidencial de Apruebo Dignidad, compartió en sus redes sociales un video en el que aparece el exmandatario de Uruguay, Pepe Mujica, enviándole saludos por su triunfo en las primarias, pero también dejándole consejos con miras a sus próximos desafíos en política.

“Un viejo luchador me mandó un saludo y un par de consejos para lo que viene. Tenemos tanto que aprender de quienes nos anteceden. Sumar y seguir sumando para cambiar el mundo. Gracias Pepe querido por tu sabiduría y convicciones, que has honrado alto con tu ejemplo”, escribió Boric al compartir el video del político uruguayo.

Mientras tanto, Mujica partió aplaudiendo a Boric en su relato. “Tengo que felicitarte a ti y a todos los compañeros que han estado en esa lucha. Y es hermoso que la gente se complique la vida intentando mejorar la suerte de su sociedad”, dijo.

“No te vayas a olvidar que esto es de muchos. Y que hay que juntar y juntar. Y uno de los problemas históricos de la izquierda es la dificultad para juntarse, por eso Franco se murió en la cama, por eso Hitler llegó al gobierno, porque las izquierdas se dividen por ideas, porque quieren acuerdo hasta el juicio final y la derecha se junta por interés. Tenemos que darnos cuenta que hay que luchar por juntar, luchar por ampliar”, continuó.

Pepe Mujica le recalcó a Gabriel Boric que “el mejor dirigente no es el que hace más, sino el que deja una barra que lo suplanta con ventaja. Después de ti, tendrán que venir otros. Y no te olvides: El camino es largo, largo, largo y duro, porque el capitalismo está incrustado en la cabeza de la gente corriente. Y esto no es solo un cambio en la economía, a la larga es un cambio estructural que supone dos, tres generaciones por lo menos”.

“Te felicito, pero no te la hago fácil, porque sería ingenuo. Cuenta conmigo en lo que pueda para aconsejar como viejo, después me darán pelota o no, pero poco importa”, cerró quien fuera presidente de Uruguay entre 2010 y 2015.