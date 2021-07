Narváez cuestiona a Boric: “En política es fundamental poder sostener tu palabra”

La candidata presidencial del Partido Socialista, Paula Narváez, cuestionó duramente al diputado y abanderado de Convergencia Social, Gabriel Boric, por el fallido acuerdo que le impidió participar en las primarias de Apruebo Dignidad.

“En política es fundamental poder sostener tu palabra y perseverar en tus esfuerzos cuando has hecho un compromiso”, expresó la exministra, en el programa “Estado Nacional” de TVN.

“Yo lo valoro mucho como actor político (a Boric), pero no pudo el 19 de mayo sostener, no solo su palabra sino que también, tener la fuerza y el liderazgo para que se hubiese mantenido el acuerdo de que podamos ir a una primaria con ellos, sin exclusiones. Y eso no fue posible”, prosiguió.

En la misma línea, Narváez manifestó que “yo creo que para el momento, en que Chile necesita liderazgos que sean capaces de sostener la palabra, además, deber haber acciones consistentes con aquello, para que un acuerdo previamente sostenido pueda llevarse adelante y eso, no ocurrió”.

Más allá de aquello, la carta del PS estableció que “hay que asumir el error que significó no estar en las primarias legales. El no haber podido firmar ese pacto para poder habernos inscrito en las primarias del 18 de julio y sin lugar a dudas, nos genera una desventaja importante pero no podemos quedar llorando sobre la leche derramada y hacernos cargo del momento en el que estamos y poder hoy hacer primarias convencionales y recorrer el país para expresar nuestras propuestas.

Narváez sobre Provoste

Por otro lado, Paula Narváez se refirió a la candidatura de Yasna Provoste, la carta presidencial de la Democracia Cristiana, a la que calificó como “una reacción a unas encuestas”.

“Entiendo que ese fue un factor importante que hizo que un sector la levantara como candidata”, recalcó sobre el alzamiento de Provoste y destacó que su postulación desde el PS “no nació de las cúpulas”